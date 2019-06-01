شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الدمام تُطيح بمواطن ومقيم سرقا خزانة أموال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام) أكد المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها، أسفرت عن القبض على وافد عربي أربعيني ومواطن عشريني، بعد توفر الدلائل على تورطهما في سرقة خزانة أمان معدنية من مؤسسة تجارية بحي المنار في مدينة الدمام. أكد المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها، أسفرت عن القبض على وافد عربي أربعيني ومواطن عشريني، بعد توفر الدلائل على تورطهما في سرقة خزانة أمان معدنية من مؤسسة تجارية بحي المنار في مدينة الدمام. وأشار الرقيطي إلى أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية.



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