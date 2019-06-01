شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عسير يُوجِّه بتشكيل فريق لمتابعة انقطاع الكهرباء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أكدت الشركة السعودية للكهرباء أن أمير منطقة عسير يتابع باهتمام بالغ انقطاع الكهرباء في المنطقة، ووجَّه بتشكيل فريق لمتابعة المشكلة مع الشركة. وأشارت الشركة عبر «تويتر» اليوم (السبت)، إلى أن الخدمة بدأت تعود تدريجياً في أبها، وتثليث، وتنومه، وأحد رفيده، وبيشه، وبلقرن، والنماص، وظهران الجنوب، وسراة عبيدة، ما عدا الفرشة.



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