شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار ورياح على مكة وجدة .. و«الأرصاد» تُحذِّر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم (السبت)، إنذاراً من نوع «تنبيه متقدم» على منطقة مكة المكرمة، يشمل محافظات ومراكز القنفذة، والكامل، والليث، وبحرة، وجدة، خليص.

وحذَّرت «الهيئة» من هطول أمطار متوسطة مصحوبة بنشاط للرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية.

وأشارت إلى أن الحالة الجوية تبدأ عند الساعة 06:30 من مساء اليوم (السبت)، وتستمر حتى 11:30 مساءاً.