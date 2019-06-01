ولي العهد يبحث مستجدات الأحداث مع قادة ورؤساء وفود بالقمة الإسلامية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استعرض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على هامش أعمال القمة الإسلامية في قصر الصفا بمكة المكرمة عددا من الموضوعات المدرجة على أعمال القمة، إضافة إلى استعراض العلاقات السعودية المصرية وفرص تطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.

كما التقى الأمير محمد بن سلمان رئيس وزراء باكستان عمران خان، وجرى استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على أعمال القمة، إضافة إلى تبادل الأحاديث حول العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون بين البلدين، ومستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها.

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حضر اللقاء وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي والوفد المرافق لرئيس وزراء باكستان.

واستعرض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع خلال لقائه رئيس وفد المملكة المغربية الأمير رشيد ابن الحسن العلاقات الثنائية وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

والتقى الأمير محمد بن سلمان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان وجرى استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على أعمال القمة، إضافة إلى بحث آفاق التعاون بين البلدين، وتطورات الأحداث في المنطقة.

كما التقى الأمير محمد بن سلمان رئيس حكومة الوفاق الليبي فائز السراج، وجرى استعراض العلاقات الثنائية إضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.