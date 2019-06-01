أمير مكة ونائبه يهنئان القيادة بمناسبة نجاح القمم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، باسم أهالي المنطقة أسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، على نجاح (قمم مكة) الثلاث.

وقال «أشكر المواطن والمقيم والمعتمر على تعاونهم ومشاركتهم في إنجاح التنظيم، وأخص رجال الأمن على جهودهم العظيمة، عاش الملك، عاش الوطن».

كما رفع نائب أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بمناسبة نجاح القمم الثلاث (الخليجية العربية، الإسلامية) التي دعا لعقدها خادم الحرمين الشريفين واحتضنتها مكة المكرمة.