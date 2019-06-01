خادم الحرمين يلتقي الرئيسين المصري والسنغالي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على هامش أعمال القمة الإسلامية في قصر الصفا بمكة المكرمة، رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي.

وجرى استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وأبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة الإسلامية.

حضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم السالم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة نقلي.

كما حضره من الجانب المصري، وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس المخابرات اللواء عباس كامل، ومدير مكتب الرئيس اللواء محسن عبدالنبي، والمتحدث باسم الرئيس بسام راضي.

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كما التقى خادم الحرمين الشريفين على هامش أعمال القمة الإسلامية رئيس جمهورية السنغال ماكي سال.

وجرى بحث أوجه التعاون بين البلدين، وعدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة الإسلامية.

حضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم السالم، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السنغال فهد الدوسري، والوفد المرافق للرئيس السنغالي.

إلى ذلك، تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية شكر من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أعرب فيها عن خالص الشكر والتقدير على الحفاوة البالغة وكرم الضيافة اللذين حظي بهما والوفد المرافق خلال ترؤسه وفد دولة الكويت في القمة الطارئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفي القمة العربية الطارئة، وفي أعمال الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي التي عقدت في مكة المكرمة.

وأشاد أمير الكويت بما تميزت به إدارة خادم الحرمين الشريفين لأعمال هذه القمم المهمة، وما تميزت به من حكمة مما كان له الأثر الكبير فيما حققته من نتائج مهمة وملموسة ستسهم في تعزيز مسيرة العمل المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وخدمة القضايا العادلة لأمتينا العربية والإسلامية ولا سيما في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها المنطقة وعلى ما اتصفت به القمم من حسن تنظيم وإعداد عال كان محل التقدير والاعتبار.

وسأل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الله أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية، وأن يحقق للمملكة وشعبها الكريم كل الرفعة والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.