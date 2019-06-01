فقدان متسلقين أجانب في جبال الهيمالايا الهندية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - نيودلهي

قال مسؤولون في الهند أمس إن فريقا من ثمانية متسلقين، بينهم سبعة أجانب، فقدوا خلال محاولة الوصول لقمة جبل ناندا ديفي في جبال الهيمالايا شمال الهند.

Advertisements

وأسرعت السلطات في إرسال فريق بحث من 14 فردا إلى المنطقة، لإنقاذ المتسلقين الذين فقدوا في مقاطعة بيتوراجاره بولاية أوتار خاند. وقال فيجاي كومار جوجداندي، المسؤول من المقاطعة عبر الهاتف إنه من بين المفقودين أربعة بريطانيين وأمريكيان وأسترالي وهندي، ومرشد هو موظف اتصال من المعهد الهندي لتسلق الجبال. وكان الفريق غادر مخيم القاعدة «ناندا ديفي» لتسلق الجبل البالغ ارتفاعه 7817 مترا، وهو ثاني أعلى جبل في الهند، وكان من المقرر أن يعودوا الاثنين الماضي.

وأضاف جوجداندي «لقد جرى إبلاغنا أمس الجمعة أن الأشخاص في مخيم القاعدة قالوا إن الفريق فقد في الطريق إلى ناندا ديفي».

وقال «نعتقد أنهم قد يكونون عالقين في الطريق في مكان ما»، مضيفا أن جهود الإنقاذ تشمل مروحية وطائرة استطلاع.