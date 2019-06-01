زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب ألبانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل ضرب زلزال بلغت قوته 5,3 درجات على مقياس ريختر أمس جنوب شرق ألبانيا مخلفا أضرارا مادية.

وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على بعد 15 كلم جنوب شرق مدينة كورسا التي تقع على بعد 180 كلم جنوب شرق العاصمة تيرانا.

وأفادت وسائل الإعلام بأن أربعة أشخاص أصيبوا بجروح في بلدة فلوغ، فيما تضررت 60 منزلا بسبب الزلزال.

وأعلن معهد علوم الجيولوجيا الألباني أن الزلزال وقع فجر أمس في منطقة كورسا جنوب شرق ألبانيا.