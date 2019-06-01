وفاة سيدة إندونيسيا الأولى السابقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - جاكرتا
ذكرت وزارة خارجية سنغافورة أن سيدة إندونيسيا الأولى السابقة، كريستياني هيراواتي يودويونو توفيت أمس في مستشفى بسنغافورة، عن عمر ناهز الـ66 عاما.
وكانت زوجة الرئيس السابق، سوسيلو بامبانج يودويونو، المعروفة باسم «آني» تتلقى العلاج في مستشفى الجامعة الوطني لإصابتها بسرطان الدم منذ فبراير الماضي.
وقالت الوزارة في بيان على موقعها الالكتروني «تقدم حكومة سنغافورة أصدق تعازيها لباباك يودويونو وأسرته ولشعب إندونيسيا».
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