تنزانيا تحظر تصنيع الأكياس البلاستيكية واستخدامها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل بدأت تنزانيا أمس تطبيق قرار حظر الأكياس البلاستيكية وفرض غرامات كبيرة على من يستخدمها.وتنضم الدولة الواقعة في شرق أفريقيا إلى أخرى في القارة، بما في ذلك رواندا وكينيا، في حظر المنتج غير الصديق للبيئة، وسوف يتعرض أي شخص يصنع هذا المنتج لغرامة تبلغ 400 ألف دولار كحد أقصى أو السجن لمدة عامين. وقال المسؤول في مكتب نائب الرئيس المعني بالبيئة جانواري ماكامبا «إن الأفراد الذين يستخدمون الأكياس البلاستيكية سوف يتعرضون لغرامة قدرها نحو 13 دولارا». وقال المجلس الوطني لإدارة البيئة في بيان «إنه جرى جمع نحو 200 طن من الأكياس البلاستيكية في دار السلام خلال حملة استمرت لنحو أسبوعين».



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