القبض على امرأة تبيع تذاكر مزورة في نهائي أوروبا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ألقت الشرطة الإسبانية القبض على امرأة أثناء بيع تذكرتين مزورتين لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين ليفربول الإنجليزي ومواطنه توتنهام أمس.

وحاولت المرأة بيع التذكرتين مقابل ثمانية آلاف و400 يورو لأحد المشجعين في محيط استاد واندا متروبوليتان معقل أتلتيكو مدريد، ودفع المشجع بالفعل المبلغ للمرأة، لكنه اكتشف بعد ذلك أن التذكرتين مزورتان، ليبلغ الشرطة التي ألقت -بدورها- القبض على المرأة.

وألقت الشرطة الإسبانية القبض على أربعة مشجعين بريطانيين بسبب اعتداءات وسط مدريد، تم اكتشافها بواسطة الجهاز الأمني.