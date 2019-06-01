العثور على 9 جثث قتلهم داعش بالعراق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بغداد

أفاد مصدر أمني عراقي أمس، بالعثور على تسع جثث لأفراد اختطفتهم عناصر تنظيم داعش في صحراء الأنبار «118 كلم غربي بغداد».

ونقل موقع صحيفة «العراق» الالكتروني أمس، عن المصدر قوله «إن ست جثث منها تعود لأفراد من محافظة النجف، وجثتين من كربلاء، وواحدة من النخيب».

وكان تنظيم داعش اختطف الأفراد التسعة في 18 فبراير الماضي خلال بحثهم عن نبات «الكمأ» في جنوب الرطبة بالأنبار.