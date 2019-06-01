مقتل عسكريين تركيين على حدود إيران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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قتل عسكريان تركيان وأصيب 5 آخرون في اشتباكات مع إرهابيين في ولاية إغدير شرق البلاد، قرب الحدود التركية الإيرانية.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية عن مصادر عسكرية قولها «إن اشتباكات اندلعت بين القوات التركية ومجموعة من الإرهابيين في الطرف التركي من الحدود مع إيران».
وأشارت المصادر إلى مقتل عسكريين اثنين وإصابة 5 آخرين جرى نقلهم إلى المستشفيات، وبينت المصادر أن القوات التركية تواصل عملياتها ضد الإرهابيين الذين فروا من المنطقة، بعد وصول تعزيزات عسكرية.
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