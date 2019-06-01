مقتل 21 من طالبان في غارات جوية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل قتل 21 مسلحا على الأقل من حركة طالبان في غارة جوية نفذتها قوات الأمن في إقليم غزني جنوب شرق أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس.

وذكرت مصادر عسكرية مطلعة أن قوات الأمن نفذت غارة جوية بمنطقة قره باغ بإقليم غزني، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وأضافت أن الغارات الجوية أسفرت عن مقتل 21 مسلحا على الأقل من حركة طالبان.

يأتي ذلك فيما تدهور الوضع الأمني في بعض مناطق إقليم غزني خلال الأشهر الأخيرة، وغالبا ما ينفذ مسلحو طالبان أنشطة إرهابية في بعض المناطق المضطربة بالإقليم.