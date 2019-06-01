، بعد انقطاع دام ساعات.. الكهرباء تعود تدريجيًّا لعدد من المحافظات الجنوبية ،

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أكدت الشركة السعودية للكهرباء عودة التيار تدريجيًّا لعدد من المحافظات بعد انقطاع دام ساعات بسبب سوء الأحوال الجوية، كما ذكرت في اعتذار لها اليوم.
وقالت الشركة السعودية للكهرباء: يتابع أمير عسير باهتمام بالغ انقطاع الكهرباء بالمنطقة. وقد تم تشكيل فريق لمتابعة المشكلة. وإن الخدمة بدأت تعود تدريجيًّا في أبها "جزئيًّا"، وتثليث وتنومة وأحد رفيدة وبيشة وبلقرن والنماص وظهران الجنوب وسراة عبيدة.
وشهدت بعض مناطق السعودية الجنوبية (جازان وعسير ونجران) حالة انقطاع في التيار الكهربائي بشكل مفاجئ؛ ما أدى لاستنفار كل الجهات الخدمية.
واعتذرت الشركة السعودية للكهرباء للمشتركين عن انقطاع الخدمة في بعض المناطق الجنوبية، مرجعة ذلك إلى سوء الأحوال الجوية.
بعد انقطاع دام ساعات.. الكهرباء تعود تدريجيًّا لعدد من المحافظات الجنوبيةقاسم الخبراني الخليج 365 2019-06-01
أكدت الشركة السعودية للكهرباء عودة التيار تدريجيًّا لعدد من المحافظات بعد انقطاع دام ساعات بسبب سوء الأحوال الجوية، كما ذكرت في اعتذار لها اليوم.
وقالت الشركة السعودية للكهرباء: يتابع أمير عسير باهتمام بالغ انقطاع الكهرباء بالمنطقة. وقد تم تشكيل فريق لمتابعة المشكلة. وإن الخدمة بدأت تعود تدريجيًّا في أبها "جزئيًّا"، وتثليث وتنومة وأحد رفيدة وبيشة وبلقرن والنماص وظهران الجنوب وسراة عبيدة.
وشهدت بعض مناطق السعودية الجنوبية (جازان وعسير ونجران) حالة انقطاع في التيار الكهربائي بشكل مفاجئ؛ ما أدى لاستنفار كل الجهات الخدمية.
واعتذرت الشركة السعودية للكهرباء للمشتركين عن انقطاع الخدمة في بعض المناطق الجنوبية، مرجعة ذلك إلى سوء الأحوال الجوية.
01 يونيو 2019 - 27 رمضان 1440
11:25 PM
الشركة اعتذرت للمشتركين عن الانقطاع مرجعة ذلك لسوء الأحوال الجوية
أكدت الشركة السعودية للكهرباء عودة التيار تدريجيًّا لعدد من المحافظات بعد انقطاع دام ساعات بسبب سوء الأحوال الجوية، كما ذكرت في اعتذار لها اليوم.
وقالت الشركة السعودية للكهرباء: يتابع أمير عسير باهتمام بالغ انقطاع الكهرباء بالمنطقة. وقد تم تشكيل فريق لمتابعة المشكلة. وإن الخدمة بدأت تعود تدريجيًّا في أبها "جزئيًّا"، وتثليث وتنومة وأحد رفيدة وبيشة وبلقرن والنماص وظهران الجنوب وسراة عبيدة.
وشهدت بعض مناطق السعودية الجنوبية (جازان وعسير ونجران) حالة انقطاع في التيار الكهربائي بشكل مفاجئ؛ ما أدى لاستنفار كل الجهات الخدمية.
واعتذرت الشركة السعودية للكهرباء للمشتركين عن انقطاع الخدمة في بعض المناطق الجنوبية، مرجعة ذلك إلى سوء الأحوال الجوية.
، بعد انقطاع دام ساعات.. الكهرباء تعود تدريجيًّا لعدد من المحافظات الجنوبية ،
المصدر : الخليج 365
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