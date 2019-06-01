، بالفيديو.. شباب جازان يساندون رجال المرور في تنظيم السير تزامنًا مع انقطاع الكهرباء ،

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في بادرة لاقت استحسان الجميع، أسهمت مجموعة من شباب جازان تطوعًا في تنظيم الحركة المرورية في إشارات جازان مساندين رجال المرور؛ وذلك بعد حادثة انقطاع خدمة الكهرباء في بعض المناطق الجنوبية بسبب سوء الأحوال الجوية.
وكانت الشركة السعودية للكهرباء قد اعتذرت للمشتركين عن انقطاع الخدمة في بعض المناطق الجنوبية بسبب سوء الأحوال الجوية، وأكدت أن فِرقها الفنية الميدانية بدأت العمل حاليًا لإعادة الخدمة تدريجيًّا.
وتشهد مناطق السعودية الجنوبية (جازان وعسير ونجران) انقطاعًا شاملاً في التيار الكهربائي بشكل مفاجئ؛ الأمر الذي أدى إلى استنفار الجهات الخدمية كافة.
من جانبه، وجَّه أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، بمتابعة وضع التيار، وإعادته بشكل كامل إلى المحافظات كافة بالمنطقة.
بالفيديو.. شباب جازان يساندون رجال المرور في تنظيم السير تزامنًا مع انقطاع الكهرباءفهد كاملي الخليج 365 2019-06-01
في بادرة لاقت استحسان الجميع، أسهمت مجموعة من شباب جازان تطوعًا في تنظيم الحركة المرورية في إشارات جازان مساندين رجال المرور؛ وذلك بعد حادثة انقطاع خدمة الكهرباء في بعض المناطق الجنوبية بسبب سوء الأحوال الجوية.
وكانت الشركة السعودية للكهرباء قد اعتذرت للمشتركين عن انقطاع الخدمة في بعض المناطق الجنوبية بسبب سوء الأحوال الجوية، وأكدت أن فِرقها الفنية الميدانية بدأت العمل حاليًا لإعادة الخدمة تدريجيًّا.
وتشهد مناطق السعودية الجنوبية (جازان وعسير ونجران) انقطاعًا شاملاً في التيار الكهربائي بشكل مفاجئ؛ الأمر الذي أدى إلى استنفار الجهات الخدمية كافة.
من جانبه، وجَّه أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، بمتابعة وضع التيار، وإعادته بشكل كامل إلى المحافظات كافة بالمنطقة.
01 يونيو 2019 - 27 رمضان 1440
10:29 PM
الشركة اعتذرت مؤكدة أن فِرقها الميدانية بدأت العمل لإعادة الخدمة تدريجيًّا
في بادرة لاقت استحسان الجميع، أسهمت مجموعة من شباب جازان تطوعًا في تنظيم الحركة المرورية في إشارات جازان مساندين رجال المرور؛ وذلك بعد حادثة انقطاع خدمة الكهرباء في بعض المناطق الجنوبية بسبب سوء الأحوال الجوية.
وكانت الشركة السعودية للكهرباء قد اعتذرت للمشتركين عن انقطاع الخدمة في بعض المناطق الجنوبية بسبب سوء الأحوال الجوية، وأكدت أن فِرقها الفنية الميدانية بدأت العمل حاليًا لإعادة الخدمة تدريجيًّا.
وتشهد مناطق السعودية الجنوبية (جازان وعسير ونجران) انقطاعًا شاملاً في التيار الكهربائي بشكل مفاجئ؛ الأمر الذي أدى إلى استنفار الجهات الخدمية كافة.
من جانبه، وجَّه أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، بمتابعة وضع التيار، وإعادته بشكل كامل إلى المحافظات كافة بالمنطقة.
، بالفيديو.. شباب جازان يساندون رجال المرور في تنظيم السير تزامنًا مع انقطاع الكهرباء ،
المصدر : الخليج 365
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