قام وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، ومدير مكتب ولي العهد، بدر العساكر، بجولة أعلى برج الساعة المجاور للمسجد الحرام بمكة المكرمة. وكتب العساكر عبر حسابه في “تويتر”: “تشرفنا بزيارة ومرافقة سمو الشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات الشقيقة إلى متحف برج الساعة في رحلة بين قصص الزمن عبر التاريخ من جوار بيت الله الحرام، ونشر عدداً من الصور التي وثقت تلك الزيارة. Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: عبدالله بن زايد ومدير مكتب ولي العهد في قمة برج الساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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