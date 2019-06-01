بالصور: ضبط 56 طناً من المواد الغذائية التالفة في مستودع مخالف بجدة

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تمكّن مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء، من ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية التالفة ومنتهية الصلاحية مخزّنة داخل أحد المستودعات المخالفة في محافظة جدة. وأوضحت “الغذاء والدواء”، أنه تم ضبط 56 طناً من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية داخل المستودع المخالف، والتي تظهر عليها علامات التلف والفساد بسبب سوء التخزين.
جاء ذلك خلال جولات لمفتشي الهيئة على مستودعات الأغذية في المحافظة، حيث تبيّن بعد عمليات التفتيش أن المستودع غير مطابق للاشتراطات الصحية والفنية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
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