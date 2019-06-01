عودة الحركة الجوية في مطار الملك عبدالعزيز لطبيعتها بعد توقفها بسبب التقلبات الجوية

أعلنت إدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة عودة الحركة الجوية إلى وضعها الطبيعي، بعد توقف دام قرابة نصف ساعة نتيجة التقلبات الجوية. وكانت إدارة المطار أعلنت في وقت سابق تعليق الحركة الجوية بالمطار حرصاً على سلامة المسافرين؛ نظراً لسوء الأحوال الجوية بالمحافظة.

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