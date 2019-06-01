تحويل شارع أجياد إلى ساحة للزوار والمعتمرين للصلاة خلف أئمة الحرم

خصصت أمانة العاصمة المقدسة ، موقعاً في شارع أجياد ليكون ساحة للصلاة خلف أئمة المسجد الحرام. ووفقاً لصحيفة مكة ، فقد أمر أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بتهيئة موقع فضاء بشارع أجياد خلف وقف الملك عبد العزيز، وتحويله إلى ساحة للزوار والمعتمرين للصلاة فيه، وتناول وجبات الإفطار خلال شهر رمضان المبارك.

وكشفت مصادر بحسب الصحيفة ، أنه بالتنسيق مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ولجنة السقاية والرفادة، تمت تهيئة الساحة الجديدة بكل ما يلزم من الخدمات كالفرش والإنارة وماء زمزم والصوتيات، لمتابعة أئمة الحرم المكي الشريف، مثل الساحات الخارجية بالمسجد الحرام.