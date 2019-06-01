ضبط 56 طنًا من الأغذية غير المطابقة في جدة

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستودعًا مخالفًا في محافظة جدة، يخزّن أطنانًا من الأغذية التالفة والمنتهية الصلاحية.

وعبر صفحتها الرسمية على «تويتر»، قالت الهيئة: تم ضبط المخزن المخالف، خلال جولات لمفتشي الهيئة على مستودعات الأغذية في المحافظة. وبعد عمليات التفتيش تبيَن أن المستودع غير مطابق للاشتراطات الصحية والفنية، ويضم نحو 56 طنًا من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، والتي تظهر عليها علامات التلف والفساد بسبب سوء التخزين. تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المستودع المخالف.

وفي سياق ذي صلة، أسفرت حملات الهيئة، عن ضبط 29 طنًا من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، فيما تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين. ومن خلال 584 زيارة تفتيشية نفذتها الهيئة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية على مستودعات ومعامل ومراكز توزيع الأغذية بالمنطقة الشرقية، تم ضبط 29 طنًا من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

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وشملت الحملة التفتيشية مدن ومراكز (الدمام، والأحساء، والجبيل، وحفر الباطن)، فيما تم إغلاق مركز توزيع أغذية، وتحرير 303 مخالفات، وضبط وحجز وإتلاف أكثر من 29 ألف كيلوجرام منتجات غذائية، و16 ألف لتر مشروبات مخالفة للاشتراطات. وتنوعت المخالفات بين منتجات منتهية الصلاحية مخزنة مع منتجات سارية الصلاحية، ووجود قوارض ومخلفاتها على مواد غذائية في أماكن حفظ مواد خام، إلى جانب عدم طباعة تواريخ الإنتاج على بعض المنتجات، وتلاعب بتواريخ الصلاحية، إضافة إلى وجود مواد غذائية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات، ومخزنة في ظروف سيئة، وتخزين وحفظ مواد كيميائية بجانب خطوط الإنتاج.

وقد ألزمت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مستوردي الخضار والفواكه بتسجيل منشآتهم ومنتجاتهم المصنعة والمستوردة عبر الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالهيئة، مؤكدة ضرورة التسجيل على الموقع الإلكترونية وإنهاء الإجراءات اللازمة لذلك قبل 31 أغسطس المقبل، وأكدت أنها لن تسمح بتداول أو استيراد المنتجات التي لم تستوف المتطلبات والشروط.

والزمت الهيئة جميع مصانع الأغذية والمياه المعبأة في المملكة بتطبيق «نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة خلال الفترة الزمنية المحددة التي تنتهي العام 2022»؛ حيث سيتم التطبيق على مرحلتين تشمل الأولى، جميع مصانع الأغذية ذات النشاط عالي الخطورة، تنتهي بنهاية العام 2020، والثانية، تشمل جميع مصانع الأغذية والمياه المعبأة ذات النشاط منخفض ومتوسط الخطورة، قبل نهاية العام 2022).