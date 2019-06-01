عودة الحركة الجوية بمطار الملك عبد العزيز بعد توقفها بسبب التقلبات الجوية

عادت الحركة الجوية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي إلى طبيعتها، بعد توقفها، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وعبر صفحتها الرسمية على «تويتر»، أعلنت إمارة منطقة مكة عن عودة الرحلات الجوية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي إلى وضعها الطبيعي، بعد توقف؛ نتيجة التقلبات الجوية التي شهدتها جدة.

وجاء الإعلان عن عودة الحركة بالمطار، بعد تأكيد هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، مساء السبت، أنه تم تعليق الحركة الجوية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بسبب تدني مستوى الرؤية الجوية، فيما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، وانعدام الرؤية الأفقية نتيجة نشاط الرياح السطحية.

وعبر صفحتها الرسمية على «تويتر»، قالت هيئة تطوير منطقة مكة: إنه حرصًا على سلامة المسافرين، تم تعليق الحركة الجوية بالمطار؛ بسبب تدني مستوى الرؤية، نتيجة التقلبات الجوية التي تشهدها جدة.

Advertisements

وفي سياق متصل، أطلقت هيئة الأرصاد الجوية وحماية البيئة، مساء السبت، تنبيهًا متقدمًا، لقاطني مراكز ومحافظات منطقة مكة المكرمة، محذرة من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع هبوب رياح سطحية نشطة، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية.

وعبر «تويتر» حذرت الهيئة أهالي محافظات ومراكز مكة المكرمة (أضم ـ الجموم ـ الطائف ـ العاصمة المقدسة ـ العرضيات ـ القنفذة ـ ميسان) من التأثيرات المصاحبة لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، والمتمثلة في نشاط الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية.

وحذرت الهيئة أيضًا، من تعرض محافظات ومراكز المنطقة الشرقية (الخفجي ـ النعيرية ـ حفر الباطن ـ القيصومة) لأتربة مثارة، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية، لافتة إلى أن الإنذار يستمر حتى الساعة 08:00 م السبت.، فيما نبهت الهيئة، قاطني محافظات ومراكز( الأحساء - الجبيل - الخبر - الخفجي - الدمام - القطيف - النعيرية - حفر الباطن - رأس تنورة - قرية العليا) من نشاط الرياح المثيرة للأتربة، وتدني الرؤية الافقية، مشيرة إلى أن التقلبات الجوية تستمر حتى مساء السبت.

وانذرت الهيئة، قاطني محافظات ومراكز منطقة المدينة المنورة (الحناكية ـ العلا ـ العيص ـ بدر ـ ينبع) من التأثيرات المصاحبة للأتربة المثارة، وشبه انعدام في الرؤية، حتى الساعات الأولى من صباح الأحد.