انقطاع مفاجئ للكهرباء عن المناطق الجنوبية.. والشركة تعتذر

شهدت المناطق الجنوبية للمملكة (عسير وجازان ونجران والباحة) انقطاعًا كاملًا للتيار الكهربائي منذ ما يزيد على ساعتين تقريبًا.

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ووجه الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان‬ بسرعة متابعة وضع انقطاع التيار الكهربائي والعمل على معالجة الخلل وإعادته بشكل كامل إلى كل المحافظات بالمنطقة بأسرع وقت ممكن.

وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام بإمارة بمنطقة جازان عادل بن أحمد الزائري، أن أمير منطقة جازان وجه بضرورة العمل على إعادة التيار الكهربائي إلى وضعه الطبيعي، حرصًا على راحة المواطنين والمقيمين في هذا الشهر الكريم.

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من جهة أخرى، اعتذرت الشركة «السعودية للكهرباء»، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، للمشتركين عن انقطاع الخدمة في بعض مناطق الجنوبية بسبب سوء الأحوال الجوية، مؤكدة أن كل الفرق الفنية الميدانية بدأت العمل حاليًا لإعادة الخدمة تدريجيًا.‬‬

وأبدى السكان المتضررون استياءهم من هذا الانقطاع المفاجئ الذي لم يسبق وقوعه منذ عقود بهذه الصورة الكلية في المناطق الجنوبية، مطالبين بسرعة التدخل وإصلاح الخلل بشكل عاجل قبل غروب شمس اليوم حتى لا تتفاقم معها الحياة المعيشية للمواطنين والمقيمين.

