بالأسماء.. «الشؤون الإسلامية» بالقصيم تعتمد مصليات عيد الفطر

أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم والإدارات المرتبطة به كل الاستعدادات والتجهيزات لمصليات الأعياد لاستقبال المصلين بعيد الفطر لهذا العام 1440هـ بجميع المدن والمحافظات والمراكز والهجر التابعة للمنطقة بعد تهيئتها بكل ما يلزم لإقامة الصلاة فيها وكذلك الجوامع البديلة في حال وجود تقلبات جوية .

وأوضح مدير عام الفرع في المنطقة الشيخ وجب بن علي العتيبي أن دخول الإمام سيكون بعد شروق الشمس بعشرين دقيقة.

وتنشر صحيفة «عاجل» أسماء مصليات العيد، وهي كالتالي :

1- مصليات الأعياد بمدينة بريدة والتي ستقام فيها صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1440هـ وتوابعها :-

مصلى بريدة الشمالي جامع الأمير عبد الإله بالصفراء.

مصلى بريدة الجنوبي جامع خادم الحرمين الشريفين.

مصلى بريدة الشرقي جامع الدرع بالوسيطي.

مصلى الصبيحية جامع ابن كثير بالصبيحية.

مصلى خضيراء جامع خضيراء.

مصلى خب البريدي جامع خب البريدي.

مصلى القويع جامع القويع .

مصلى النقع جامع ابن خزيمة بالنقع الغربية.

مصلى رواق جامع رواق.

مصلى الرابية جامع صلاح الدين.

مصلى القاع البارد جامع القاع البارد

مصلى الشقة العليا جامع الشقة العليا.

مصلى الشقة السفلى جامع الشقة السفلى.

مصلى الخبيبية جامع سفيان ابن عيينة.

مصلى الخضر جامع الخضر.

مصلى خب الثنيان جامع خب الثنيان.

مصلى حويلان جامع حويلان.

مصلى المريدسية جامع المريدسية.

مصلى العليا جامع العليا.

مصلى القصيعة جامع القصيعة.

مصلى اللسيب جامع اللسيب.

مصلى الحمر.

مصلى العريمضي جامع العريمضي.

مصلى البصر جامع البصر.

مصلى العاقول مسجد المحيميد بالعاقول.

مصلى الموية جامع الموية.

مصلى خب روضان جامع خب روضان.

مصلى الهدية جامع الهدية.

مصلى العريفية جامع العريفية.

مصلى عسيلان جامع عسيلان.

مصلى الجديدات جامع الجديدات.

مصلى المليدا جامع المليدا.

مصلى ضراس جامع ضراس.

مصلى الغماس جامع الغماس.

مصلى الدعيسة جامع الدعيسة.

مصلى خب الحلوة جامع خب الحلوة.

مصلى الطرفية الشرقية جامع الطرفية الشرقية.

مصلى القرعاء جامع القرعاء.

مصلى قصيباء جامع قصيباء

مصلى طلحة جامع طلحة.

مصلى المدرج جامع المدرج.

مصلى عزيزة الترمس جامع عزيزة الترمس.

مصلى حمادة الترمس جامع حمادة الترمس.

مصلى محير الترمس جامع محير الترمس.

مصلى شري جامع شري.

مصلى الكدادية بشري جامع الكدادية.

مصلى القوارة الجنوبي جامع الهجرة.

مصلى القوارة الشمالي جامع الحجاج.

مصلى الهبرية جامع الهبرية.

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ثانيًا ــ الجوامع المساندة لمصليات الأعياد بمدينة بريدة

جامع ابن صبيح بحي السلام

جامع الراجحي بحي الصفراء

جامع محمد بن عبدالوهاب بحي الخليج

جامع عمر بن عبدالعزيز بحي الروضة

جامع الأمير عبدالله الفيصل شرق طريق الملك عبدالعزيز

جامع الحميدان شرق حي الخبيب

جامع الراشد طريق الملك عبدالعزيز بحي النور

جامع المدينة الصناعية في المدينة الصناعية

جامع عبدالرحمن بن عوف بحي المطار القديم

جامع الأمام البخاري بحي الصفراء

جامع السبيعي بحي السبيعية

جامع الجميح بحي الضاحي الشرقي

جامع القهيدان بالحي الزراعي

جامع الملك فهد بالتخصصي بحي النور

جامع العثيم بحي الضاحي الغربي

جامع الذياب بحي المنتزه الغربي

جامع المحيميد بحي المعارض

جامع السلمان بحي الفايزية

جامع العنوز بالشقة السلفى

جامع العودة بحي النخيل

جامع العباس بن عبدالمطلب بحي الشماس

جامع أم المؤمنين زينب بنت جحش بحي النخيل

جامع ابن تيمية بحي الفايزية

جامع الحبلين بحي الريان

جامع الملك خالد بحي المنتزة الغربي

جامع الحبيب بحي الموطأ الشمالي

جامع الإمام مسلم بحي الهلال

جامع التواجر طريق الملك عبدالعزيز

جامع العقيلي بحي القادسية

جامع الحداري شمال حي المشيقحية شمال بريدة

جامع الجاسر ( الحسن البصري ) بحي القادسية

جامع عبدالله بن عباس بشارع الصناعة

جامع غضي بالقرعاء

جامع المشيقح طريق الملك عبدالعزيز

جامع الأمير عبدالعزيز بن مساعد ( السكيتي ) شرق شارع الصناعة

جامع العودة بحي الفيصلية

جامع عبدالله المخلف بحي قرطبة

جامع الدبيب بحي الإمارة

جامع الروض بالغماس

جامع عوف بن مالك بحي المنار

جامع أبي هريرة بحي المنار

جامع ابالخيل بحي المنتزة

جامع المقيطيب بحي البشر

جامع الرشيد بحي الروضة

جامع الإمام ابن القيم بحي النهضة

جامع عثمان بن عفان بحي سلطانه

جامع حجيلان بن حمد بحي الإسكان

جامع ابن تركي بحي الجنوب

جامع البشر بحي السلام

جامع العميم شرق حي الرفيعة

جامع محمد الرشيد بحي الضاحي

جامع أبي حنيفة بحي الضاحي

جامع الجارالله بحي السالمية

جامع المطوع بحي العكيرشة

جامع السويدة شرق الطرفية

جامع الراجحيات بالباطن

جامع الزارع جنوب البصر

جامع معاذ بن جبل (الهوتة) طريق المدينة المنورة السريع

جامع الأمير محمد السديري بالخفيات

جامع الملك سعود بحي السادة

جامع الدغمانيات

جامع قليب الترمس

جامع عبدالله ابن ام مكتوم بحي الجميعان

جامع الطويان بحي التغيرة

جامع المسند حي االرحاب

جامع المزيد حي النخيل

جامع هشام بن عامر بحي النخيل

جامع الرواف حي الربوة

جامع الحسني بالحي الأخضر

جامع الراشدون بالحي الأخضر

جامع عبدالله بن الزبير حي الاسكان

جامع الملك عبدالعزيز حي الصفراء

جامع النصيان مخطط الحمراء

جامع عبدالله التويجري بحي الاخضر

جامع ابن خضير طريق عنيزة

جامع الصباخ بحي الصباخ

جامع ابي عبيدة عامر بن الجراح بحي الرفيعة

جامع بن ساري النقع الشرقي

جامع عمرو بن عوف النقع الشرقي

جامع النخلات بحي النخلات

جامع سموالامير فيصل بن مشعل ابار شري

جامع البطين

جامع الامام النووي بالسبيعية

جامع المليداء

جامع غنامة

جامع محمد بن ابراهيم حي مشعل

جامع اللهيب حي النخيل ......

مصليات الأعياد بمحافظة البكيرية وتوابعها التي ستقام فيها صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1440هـ والجوامع البديلة في حال وجود تقلبات جوية .

مصلى العيد بحي الديرة

مصلى العيد الشمالي

جامع الحديثي بالبكيرية

جامع النملة بحي وسط البلد

جامع القبيسي بحي غرب البلد

جامع الزهراء بالبكيرية

جامع السويلم بالبكيرية

مصلى أمهات الذيابة

مصلى ساق

مصلى الضلفعة

مصلى المليداء الشمالية

مصلى العوفان الشمالية

مصلى الخبراء

مصلى السحابين بالخبراء

جامع الريان بالخبراء

مصلى كحلة

مصلى الأرطاوي

مصلى الفيضة

مصلى مشاش جرود

مصلى الشيحية

مصلى الثابتية

مصلى المطيوي الشمالي

جامع التركي الهلالية

جامع السديس

مصلى الفويلق

مصلى الهلالية.

