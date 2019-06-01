أمطار رعدية مصحوبة بزخات برد على مناطق بالمملكة.. الأحد

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة وزخات من البَرَد غدًا الأحد على بعض مناطق المملكة.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها اليوم، إن مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، تتأثر باستمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها.

كما توقعت هيئة الأرصاد، تكون السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف وحائل، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للغبار على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية كذلك على أجزاء من مناطق نجران، الرياض والشرقية .

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وعن حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية، تكون غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 14-38كم/ساعة على الجزء الجنوبي، فيما يتراوح ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف.

أما عن حالة الخليج العربي، فقالت هيئة الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية: