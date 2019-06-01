العيد يجمعنا في وادي الفرع

أنهت اللجنة المنظّمة لاحتفالات أهالي محافظة وادي الفرع جميع الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال عيد الفطر المبارك لهذا العام، تحت شعار «العيد يجمعنا»، تحت رعاية محافظ محافظة وادي الفرع عايض بن سعيد آل مشيط، وحضور مديري الإدارات الحكومية ومشايخ وأعيان المحافظة. وذكرت اللجنة المنظمة أن فعاليات العيد لهذا العام بمدخل قرية الفقير الرئيسي، وستكون مساء ثاني أيام العيد في احتفال كبير يجمع أهالي وأبناء المحافظة، ويتخلل الحفل فقرات تحكي بعضها تاريخ محافظة وادي الفرع عبر فيلم وثائقي كذلك العديد من الفنون الشعبية والألعاب النارية. وقدّمت اللجنة المنظمة شكرها لمحافظ محافظة وادي الفرع على متابعته المستمرة لإقامة احتفال الأهالي بالعيد، ولرئيس بلدية محافظة وادي الفرع الدكتور محمد بن مبارك السهلي، لما تبذله البلدية من جهود كبيرة لتهيئة موقع الحفل، ولكافة الإدارات الحكومية المشاركة ورجال الأعمال الداعمين.



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