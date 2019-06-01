ازدحام مروري وإغلاق بعض المحلات التجارية نتيجة انقطاع الكهرباء بمدن في عسير وجازان

تسببت أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مناطق عسير وجازان والباحة في تعطل إشارات المرور لأكثر من 6 ساعات، مما أحدث زحاما وتعطلا لحركة السير في الشوارع الرئيسية.

كما شهدت أغلب أحياء خميس مشيط زحاما شديدا لبعض محطات الوقود التي تعمل بعد نفاد الوقود، فيما تضررت العديد من المحلات والأسواق التجارية بمحافظة الدرب شمال منطقة جازان وتوقفت حركة البيع والشراء بسبب انقطاع الكهرباء.

وشهدت محطات الوقود في محافظة الدرب، ازدحاما بسبب الانقطاع، وتواجد رجال الأمن لتنظيم حركة المرور، وكذلك لتسهيل تعبئة الوقود، وتضررت عدد من المحلات والأسواق التجارية، مما اضطر بعض المحلات للإغلاق.

وكانت الشركة السعودية للكهرباء، قد أوضحت أن انقطاع الخدمة الكهربائية قد حدث اليوم السبت في تمام الساعة 15:30 بسبب خروج محطة الشقيق البخارية من الخدمة، والتي تقوم بتغذية معظم أحمال القطاع الجنوبي في مناطق عسير وجازان ونجران والباحة.

وتسبب خروج المحطة الشقيق في خروج المحطات الأخرى في عسير وجازان ونجران، الأمر الذي أدى إلى انطفاء في معظم أجزاء منطقة عسير والمناطق الأخرى.

وأشارت الكهرباء إلى أن الفرق الميدانية تعمل حاليا على إعادة تشغيل هذه المحطات خلال الساعات القادمة.