500 وجبة إفطار صدقة على أرواح الشهداء

وزعت قافلة أبناء الشهداء، أمس، أكثر من 500 وجبة إفطار رمضانية على زوار المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة، صدقة جارية على أرواح الشهداء الذين فقدوا حياتهم دفاعا عن وطنهم. وأقيمت سفرة في ساحة الحرم تكريما لأبناء الشهداء وصدقة جارية عن آبائهم، فيما أقيمت سفرة أخرى للجنود البواسل الذين يرابطون دفاعا على حدوده وزودا عن كرامته. وجرت الفعالية تحت شعار «شهداؤنا في ذاكرتنا» بالتعاون وتنظيم الرئاسة العامة لشؤون ‫المسجد النبوي، وذلك عقب النجاح التي تحقق للسفرة الكبيرة التي جرت في الحرم المكي الشريف ومحافظة الخرمة.

وشارك عدد من المتطوعين في نجاح الفعالية، أحدهم لم يتجاوز 6 سنوات، في حين كان أكبرهم عمره 17 عاما، حيث قاموا بتوزيع الإفطار مع القافلة لتعليم النشء الأعمال التطوعية، وإيصال رسالة لأبناء الشهداء بالاهتمام بالعمل التطوعي الذي يعد أحد مرتكزات العمل الخيري.

وتنافست أكثر من 10 جهات حكومية وخاصة على خدمة أبناء الشهداء، ورد الجميل لهم، نظير التضحيات الكبيرة التي قدمها آباؤهم حبا للوطن ودفاعا عن ترابه. ونظمت القافلة على مدار شهر رمضان المبارك مجموعة من الفعاليات الممتدة، بدءا من جدة ووصلت إلى مكة المكرمة، ثم الخرمة، وصولا إلى المدينة المنورة، بهدف تسليط الضوء على التضحيات الكبيرة التي يقدمها أبطال القطاعات العسكرية، وتكريما لأسر الشهداء والمصابين والمرابطين منهم ومشاركة أسرهم وذويهم، وتنشئة أبنائهم على قيم التضحية والانتماء.