فرق رقابية لمتابعة أعمال المساجد ودعاة لتوعية قاصدي الحرمين

إنفاذا لتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف عبدالعزيز آل الشيخ، تواصل الوزارة -بمختلف وكالاتها وفروعها الـ13 في مناطق المملكة- تقديم خدماتها طوال رمضان المبارك، وتكثّفت مع دخول العشر الأخيرة، والاستعدادات المطلوبة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك للعام الحالي 1440، خلال تكليف مجموعة من كوادرها المميزة لخدمة المساجد وضيوف الرحمن.

أعمال وبرامج

ذكرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أن «مختلف قطاعات الوزارة وفروعها ستعمل على مدار الساعة، لمتابعة الأعمال والبرامج التي تتركز في مجملها في متابعة المساجد وتهيئتها، وتوفير كل الاحتياجات لها، بما يُمكنّ المصلين من أداء العبادة بكل يسر وطمأنينة، إلى جانب مواصلة أعمال التوعية والإرشاد لقاصدي الحرمين الشريفين، بمشاركة أكثر من 100 داعية، وعشرات الداعيات عبر الكبائن في المطارات والمواقيت ومساجدها، وفي أروقة الحرمين الشريفين، لخدمة ضيوف الرحمن الذين يزداد توافدهم خلال ليالي العشر الأخيرة، وكذلك الرد على خدمة الاتصال المجاني للفتاوى عبر الرقم 8002451000».

فرق رقابية

أوضحت الوزرة أنه "تم تكليف فرق رقابية -بمختلف فروع الوزارة- لمتابعة التزام الأئمة والخطباء بإمامة المصلين طوال الأيام العشر الأواخر، وفي أيام العيد، إلى جانب متابعة أعمال شركات الصيانة والنظافة لتهيئة مصليات الأعياد، والتأكد من جهوزيتها لاستقبال المصلين يوم العيد. وأضافت، أنها تواصل استقبال الاتصالات على الرقم الموحد 1933، الذي تم تدشينه لتلقي الملاحظات والشكاوى لتلافي القصور في الخدمات، وتعزيز الإيجابيات، تحقيقا لتطلعات القيادة الرشيدة، وتنفيذا للرسالة التي تضطلع بها الوزارة تجاه بيوت الله، ومواكبة رؤية المملكة 2030.

برامج نوعية

Advertisements

أبانت الوزارة أنها تعمل خلال الملحقيات الدينية في سفارات خادم الحرمين الشريفين، والمراكز الإسلامية التابعة للوزارة في مختلف دول العالم، على تنفيذ عدد من البرامج النوعية، منها إيفاد الأئمة لصلاة التراويح والقيام، وبرنامج تفطير الصائمين، وتوزيع هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور طوال رمضان، في إطار رسالة المملكة لخدمة الإسلام والمسلمين، ومنهجها الثابت في العمل على تقوية أواصر الأخوة والمحبة الإسلامية بينهم، خلال كثير من الأنشطة والفعاليات، مثل إقامة حفلات الأعياد التي يجتمع فيها المسلمون بتلك الدول لتبادل التهاني بالعيد.

* من مهام الفرق الرقابية

1ـ متابعة التزام الأئمة والخطباء بإمامة المصلين طوال العشر الأواخر، وفي أيام العيد

2ـ متابعة أعمال شركات الصيانة والنظافة لتهيئة مصليات الأعياد

3ـ التأكد من جهوزية المصليات لاستقبال المصلين يوم العيد