ضخ 13 مليون م3 من المياه في رمضان

ضمن الخدمات المائية والبيئية المقدمة لضيوف الرحمن، تم ضخ وتوزيع أكثر من 13 مليون متر مكعب من المياه بمكة المكرمة من بداية شهر رمضان إلى أمس، وذلك بحسب تقرير حديث صادر عن شركة المياه الوطنية بالمملكة عن الوضع التشغيلي خلال الليالي الـ20 الماضية.

توزيع ومعالجة

في 20 ليلة تم توزيع أكثر من 13 مليون متر مكعب من المياه، ومعالجة أكثر من 9.7 ملايين متر مكعب من مياه الصرف الصحي. وبلغت مياه خزن الطوارئ أكثر من 1.4 مليون متر مكعب، واستقبال أكثر من 1500 بلاغ. وفيما يتعلق بالأوضاع التشغيلية كشف التقرير أنه تم القيام بـ22 ساعة من الضخ المستمر للمرة الأولى في مكة المكرمة، فيما يعمل 3500 كادر بشري في الخدمة، و64 فرقة تشغيل وصيانة.

لا انقطاعات

تواكب شركة المياه الوطنية زيادة الطلب على المياه نظرا لعدد المعتمرين وزوار الحرم المكي الكبير، حيث لا يشهد قطاع التوزيع أي انقطاعات مؤثرة على عملياته التشغيلية، مع عدم رصد أي حالات تخل بالسلامة والصحة والبيئة مع مطابقة جميع عينات المياه للمواصفات المعتمدة ومعالجة مختلف البلاغات الواردة وفق أعلى الممارسات المهنية.

نفي الشائعات

يذكر أن شركة المياه الوطنية أوضحت في بيان قبل يومين حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تولي شركة فرنسية للشركة بقيادات 122 من جنسيات مختلفة عربية، حيث نفت الشركة ذلك، مؤكدة أن ما يتم تناقله مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة تماما بمضامينها كافة.

* أعمال الشركة في 20 ليلة

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ضخ وتوزيع 13 مليون متر مكعب

معالجة 9.7 ملايين متر مربع من الصرف الصحي

بلغت مياه خزن الطوارئ 1.4 مليون متر مكعب

استقبال 1500 بلاغ

22 ساعة من الضخ المستمر للمرة الأولى في مكة

3500 كادر بشري في الخدمة

64 فرقة تشغيل وصيانة