استعدادات مكثفة في البلديات لاستقبال العيد

استنفرت البلديات في المحافظات المختلفة جهودها استعدادًا لعيد الفطر المبارك، لضمان تقديم أرقى الخدمات للموطنين والمقيمين والزوار، ومنها: تهيئة الحدائق والمتنزهات وألعاب الأطفال، وتجهيز مصليات العيد، وتحديد المساجد والجوامع التي ستقام فيها صلاة العيد.

كورنيش جدة

أكملت أمانة محافظة جدة استعداداتها اللازمة لتهيئة المرافق السياحية بالمدينة كالحدائق والساحات العامة والواجهات البحرية والشواطئ، لاستقبال المتنزهين خلال عيد الفطر المبارك المتزامن مع إجازة الصيف، حيث تم عمل الصيانة اللازمة لها وللمسطحات الخضراء والألعاب. بدوره، وجه أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، الإدارات المعنية والبلديات التابعة بتكثيف جهودها لخدمة المتنزهين وزوار محافظة جدة للاستمتاع بأوقاتهم في الحدائق والأماكن العامة، وعلى امتداد كورنيش جدة، وواجهة جدة البحرية، ومتنزه ذهبان البحري شمالاً، وشاطئ السيف على الكورنيش الجنوبي.

صلاة العيد في بارق

قال مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد سليم بن سراح العماري إنه «بناء على توجيهات أمير منطقة عسير بإقامة صلاة عيد الفطر في المساجد والجوامع نظرا للتقلبات الجوية وتوقعات هطول الأمطار، تم تحديد الجوامع المركزية في المحافظة والمراكز التابعة لها، ومنها: جامع سارة بآل عيشي، جامع عروة البارقي وسط البلد، جامع الرحمة بالقفيل البديل عن الجامع الكبير ببارق، جامع عمر بن الخطاب بالمنيظر، جامع المدورة بآل العرام، جامع بن باز بالخوش، جامع النصب بالنصب، جامع الكنبي بالكنبي، جامع الميفا بآل جبلي، جامع الشرف بآل جبلي، جامع الفوهة بالفوهة.

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بلدية الجبيل

وضعت بلدية محافظة الجبيل برنامج عمل مكثف لجميع الأقسام الخدمية من خلال تهيئة المرافق العامة، وتشديد الرقابة الصحية على المنشآت التجارية المتعلقة بالصحة العامة، وكذلك الصيانة والإنارة من أجل خدمة الأهالي والمقيمين وزوار المحافظة. وأوضح رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف بن فيصل الدويش أن البلدية أعدت برنامجًا متكاملاً اشتمل على خمسة محاور هي: صحة البيئة، النظافة العامة، الحدائق والتجميل، قسم مراقبة الكورنيش، صيانة الكهرباء، مؤكدا تجهيز مصلى العيد وتهيئة الحدائق والمواقع والساحات العامة الخاصة بالمناسبات والفعاليات خلال هذه الفترة، ومنها: مسرح البلدية الذي يتسع لـ450 شخصا، وساحة الاحتفالات والمناسبات بجوار مبنى البلدية بمساحة 25000م2، والحدائق والمتنزهات العامة.

ألعاب الأطفال

أوضح رئيس بلدية محافظة صامطة المهندس هادي الدغريري أن البلدية أنهت تجهيز وصيانة المسطحات الخضراء وتركيب عقود الزينة في جميع الطرق والساحات، وكذلك تجهيز المواقع البلدية والسياحية والخدمية المختلفة، وتهيئة الألعاب الخاصة بالأطفال واستمرار أعمال الصيانة لها لاستقبال لاستقبال الزوار والمتنزهين، مضيفا أنه تم تكثيف أعمال المتابعة المحلات لتوفير جميع الاشتراطات الصحية بها والعاملين فيها.