9 دقائق الوقت القياسي لتنظيف صحن المطاف ليلة 27

حققت إدارة التطهير والسجاد التابعة لرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، رقما قياسيا في تنظيف صحن المطاف في مدة 9 دقائق، ليلة الـ27 من شهر رمضان المبارك، وسط كثافة بشرية تجاوزت مليوني مصلٍ داخل المسجد الحرام وساحاته، بعد سقوط أمطار متوسطة على مكة المكرمة.

9 دقائق

قال الوكيل الميداني في إدارة التطهير والسجاد بالمسجد الحرام فهد شراز المالكي إن «إدارة التطهير والسجاد حققت رقما قياسيا في تنظيف صحن المطاف في مدة زمنية مدتها 9 دقائق، وسط كثافة بشرية عالية، بعد سقوط أمطار متوسطة داخل صحن المطاف، حيث تم تجفيف صحن المطاف من مياه الأمطار قبل صلاة المغرب، ثم البدء في عملية الغسيل التي استغرقت الوقت المحدد، وشارك في عملية التنظيف 200 عامل، و16 آلية، و22 مشرفًا، وتم تعطير المطاف في نفس المدة الزمنية المحددة بـ80 لترا من الورد والعود».

5 آلاف طن نفايات

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أضاف المالكي أن «الإدارة رفعت أكثر من 5 آلاف طن نفايات من داخل المسجد الحرام منذ بداية شهر رمضان المبارك إلى يوم الـ25 من رمضان هذا العام، ولديها أكثر من 4 آلاف معدة للتنظيف، و4 آلاف عامل، وعدد السجاد داخل المسجد الحرام 22 ألف سجادة»، مشيرا إلى تنظيف المسجد الحرام كاملاً خلال 40 دقيقة، ويستهلك 1520 لترا من الماء للتنظيف داخل المسجد، و5600 لتر للساحات، ويعمل 130 سعوديًا في قيادة آليات التنظيف.

هطول الأمطار

أوضح المالكي أن «إدارة التطهير والسجاد بالمسجد الحرام تستغرق 30 دقيقة في غسل صحن المطاف، واليوم دخلنا في تحدٍ مع أنفسنا لكسر رقم قياسي في عملية التنظيف، ووقع الاختيار على ليلة 27 لأنها تشهد كثافة بشرية عالية، ولم نتوقع هطول الأمطار قبل عملية التنظيف، ولكن هطول الأمطار رفع الإصرار والتحدي لدينا لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن».