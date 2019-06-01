زمزم للمرابطين بالحد الجنوبي

فيما بادرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتسيير كميات من مياه زمزم إلى الجنود المرابطين في الحد الجنوبي، إهداءً لهم وتقديرا لجهودهم، وانطلاقا من مبدأ الدعم والمساندة لجنودنا البواسل، وذلك بتوجيه من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، وزّعت الإدارة العامة للأمن والسلامة والحشود، المظلاتِ على ضيوف بيت الله الحرام من الزوار والمعتمرين نتيجة لتقلبات الطقس.

تعزيز مكانة المرابطين

جاءت مبادرة تسيير كميات من مياه زمزم للجنود المرابطين في الحد الجنوبي، لتعزيز مكانة المرابطين على ثغور وحدود هذه البلاد المباركة، وتأكيدا على مكانتهم، وإبرازا لجهود الدولة في حماية دوت الخليج وأمنه، والعناية بالمواطن وسلامته، وتعبيرا عن الامتنان لما يقوم به جنودنا المرابطون في الحد الجنوبي للمملكة العربية السعودية. وتأتي هذه المبادرة في لمسة تقدير من منسوبي الرئاسة العامة إلى المرابطين في الحد الجنوبي، على ما يقدمونه من تضحيات عظيمة وجليلة للذود عن هذه البلاد المباركة التي تحتضن أطهر المقدسات، قبلة المسلمين ومهوى الأفئدة.

سلامتك غايتنا

Advertisements

ضمن مبادرة «سلامتك غايتنا» التي تهدف بدورها إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لضيوف بيت الله الحرام، والحفاظ على سلامتهم، قامت الإدارة العامة للأمن والسلامة والحشود -ممثلة في وحدة الطوارئ- بالتنسيق مع المدير العام للإدارة العامة للأمن والسلامة والحشود، المهندس أمجد الحازمي، بتوزيع المظلات على ضيوف بيت الله الحرام من الزوار والمعتمرين نتيجة تقلبات الطقس، إذ وردت بلاغات من عمليات الرئاسة تفيد بهطول أمطار على منطقة مكة المكرمة.

تكثيف الجولات

أوضح مدير وحدة الطوارئ بالمسجد الحرام سعيد حمود الغامدي، أن وحدة الطوارئ تُكرس جُل اهتمامها للحرص على تأمين كل ما يريح الزائر الكريم، وتسهيل كل العقبات التي تعترض سير رحلته في المسجد الحرام.