حلقات تصحيح تلاوة للمعتكفين

تعقد إدارة شؤون المصاحف والكتب بالمسجد الحرام برنامجا للمعتكفين في تصحيح التلاوة وحفظ ومراجعة القرآن الكريم على أربع فترات صباحية ومسائية. وأوضح مدير الإدارة الشيخ خالد بن محمد الحارثي، أنه وخلال العشر الأواخر من هذا الشهر المبارك يعيش المعتكف أجمل اللحظات الروحانية مع تدبر كلام الله، فالقرآن هو نبراس الحياة ونورها، وبه نسعد ونرتقي، إذ إن تلاوته واستماعه من أعظم القربات، والاشتغال بتَعلمه وتعلِيمه من أسمى الطاعات. إلى ذلك، نفذت الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، ممثلة في إدارة هيئة المسجد الحرام وبالتعاون مع إدارة الطيب، برنامج تطييب زوار المسجد الحرام من مصلين ومعتكفين ومعتمرين بعد أن أدوا مناسك العمرة. وأوضح رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمسجد الحرام علي النافعي، أنها بادرة منطلقة من محبة النبي -عليه الصلاة والسلام- للطيب، وحيث تحتفي هيئة المسجد الحرام برواد بيت الله الحرام، وتقدم الخدمات المتنوعة على مدار الساعة بعد السلام والتهنئة والابتسامة وإدخال السرور عليهم، ونشر سنة الطيب والتطيب عند الصلاة، ودخول المسجد الحرام، وأنها مما ينشرح له صدر المؤمن إكراما لهذه الوفود المباركة. وأفاد النافعي أن مثل هذه البرامج تأتي إنفاذا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، في تقديم الخدمة المتميزة للزوار والمعتمرين.



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