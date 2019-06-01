عادت الحركة الجوية في مطار الملك عبدالعزيز إلى وضعها الطبيعي، بعد توقف دام قرابة نصف ساعة نتيجة التقلبات الجوية التي تشهدها محافظة جدة.
وكان مطار الملك عبدالعزيز الدولي، أعلن عن تعليق الحركة الجوية، بسبب تدني مستوى الرؤية نتيجة التقلبات الجوية.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل-مطار الملك عبدالعزيز الدولي يعلن عودة الرحلات بعد توقف بسبب التقلبات الجوية في جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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