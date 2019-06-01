عاجل-مطار الملك عبدالعزيز الدولي يعلن عودة الرحلات بعد توقف بسبب التقلبات الجوية في ⁧‫جدة

عادت الحركة الجوية في ⁧مطار الملك عبدالعزيز⁩ إلى وضعها الطبيعي، بعد توقف دام قرابة نصف ساعة نتيجة التقلبات الجوية التي تشهدها محافظة ⁧جدة⁩.

وكان مطار الملك عبدالعزيز الدولي، أعلن عن ‏تعليق الحركة الجوية، بسبب تدني مستوى الرؤية نتيجة التقلبات الجوية⁩.