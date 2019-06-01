السعودية اليوم / فخامة رئيس دولة فلسطين يغادر جدة



جدة 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واس

غادر فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين ، جدة اليوم عقب مشاركته في القمة العربية الاستثنائية ، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت بمكة المكرمة .

وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي المدير العام للإدارة العامة للدول الأوروبية بوزارة الخارجية رئيس بعثة الشرف المرافق الدكتور معن بن سليمان الحافظ ، ومندوب عن المراسم الملكية .

// انتهى //

22:31ت م

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