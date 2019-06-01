

طرابلس 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واس

لقي شخصان مصرعهما إثر هجوم مسلح على مندوبي لجنة محلية لتوزيع السيولة النقدية.

وأعلن المجلس البلدي في سبها أن سطوًا مسلحًا على مندوبي لجنة توزيع السيولة النقدية التابعة للمجلس المحلي الجديد أسفر عن مقتل شخصين وسرقة السيولة المخصصة لمصارف المحلة لتوزيعها على المواطنين.

وقال المجلس البلدي بسبها في بيان مقتضب: إن الحادث وقع قرب جزيرة عبد الكافي، والقتيلان هما حامد البدوي ومحمد عبد العالي، عضوا لجنة توزيع السيولة بالمجلس الجديد.

// انتهى //

22:02ت م

0183





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مصرع شخصين وسرقة السيولة النقدية المخصصة لمصارف المحلة في سطو مسلح بسبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.