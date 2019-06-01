السعودية اليوم / وكالة شؤون المسجد النبوي تعقد برنامج "أحكام الاعتكاف وأعمال العشر الأواخر"



المدينة المنورة 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واس

عقدت وكالة شؤون المسجد النبوي بالمدينة المنورة ممثلة بإدارة التوجيه والإرشاد من خلال وحدة شؤون التدريس البرنامج العلمي "أحكام الاعتكاف وأعمال العشر الأواخر"، والذي ألقاه المدرس بالمسجد النبوي الدكتور عبدالسلام بن محمد الشويعر، واستمر من يوم السبت إلى يوم الخميس الموافق٢٠ - ٢٥ /٩ /١٤٤٠هـ.

وتحدث الدكتور الشويعر عن فضل العشر الأواخر من رمضان، وأنها من مواسم الطاعات التي يجب على المسلم التقرب إلى الله عز وجل فيها، وأن العشر الأواخر أفضل ليال السنة، وأن فيها ليلة عظيمة وهي ليلة القدر، ذاكراً أن ما يسن قوله وفعله لمن أدرك ليلة القدر، ومعنى الاعتكاف وفضل المعتكف وأجره والمقاصد التي تتحقق من قوله تعالى:(وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود), ودلالات الآية على فضل الاعتكاف.

وذكر المدرس بالمسجد النبوي ما يتعلق بمحل الاعتكاف فإنه لا يصح إلا في مسجد، متطرقاً للحديث عن أسماء الله الحسنى وصفاته ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم (فمن أحصاها).

// انتهى //

21:23ت م

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