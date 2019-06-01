السعودية اليوم / مقتل جندي باكستاني بانفجار شمال غرب باكستان



إسلام آباد 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واس

لقي جندي باكستاني مصرعه جراء انفجار استهدف اليوم سيارة دورية لقوات الجيش في منطقة وزيرستان شمال غرب باكستان.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة زرعها مجهولون على قارعة الطريق وتم تفجيرها بالتحكم عن بُعد أثناء مرور سيارة للجيش كانت تقوم بأعمال دورية روتينية ما أدى إلى مصرع الجندي "أمل شاه" 26 عاماً.

وأضاف البيان أن سلسلة الهجمات على قوات الجيش في منطقة وزيرستان قد ازدادت حيث قتل خمسة جنود وأصيب 31 آخرون بهجمات متفرقة خلال الشهر الماضي.

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20:57ت م

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