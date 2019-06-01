السعودية اليوم / أمطار على منطقة الباحة



الباحة 27 رمضان 1440 هـ الموافق 1 يونيو 2019 م واس

هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من متوسطة الى خفيفة شملت اجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، واجزاء من محافظات بلجرشي وبني حسن والمندق والقرى والعقيق والمخواه وقلوة وغامد الزناد والحجرة والمراكز التابعة لها، ومنتزهات رغدان ، والحسام ، والامير مشاري ،وشهبه ،والثروه الوطني ، وموطف ، والخلب ، والمنتزه الوطني ، والشكران ، والقمع , سالت على اثرها العديد من الاودية والشعاب وارتوت الارض .

جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .

// انتهى //

20:54ت م

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