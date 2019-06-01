السعودية | ملك مملكة البحرين يغادر جدة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:18 مساءً, 1 يونيو 2019 م المناطق - واس غادر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين جدة اليوم , عقب مشاركته في أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت بمكة المكرمة .

وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البحرين رئيس بعثة الشرف عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ ومندوب عن المراسم الملكية .

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