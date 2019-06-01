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انقطاع تام للكهرباء في البرك والمراكز التابعة لها
متابعات الخليج 365 - محمد الغبيشي - البرك
انقطعت الكهرباء منذ عدة ساعات عن محافظة البرك التابعة لمنطقة عسير؛ بسبب عطل فني، حيث شمل انقطاع التيار عددًا من المراكز التابعة للمحافظة شملت ذهبان، والفيض، والمرصد، وعمق.
وتسبب الانقطاع في توقف خدمة الصرافات الآلية، كما اضطر أصحاب بعض المحلات لإغلاق متاجرهم.
وعلمت “متابعات الخليج 365” أن شركة الكهرباء استنفرت كافة آلياتها وجهودها لسرعة إصلاح الخلل الذي تسبب في قطع التيار عن آلاف المشتركين.
وأوضحت شركة الكهرباء أن الانقطاع بسبب سوء الأحوال الجوية، مؤكدةً أن فرقها الميدانية بدأت العمل تدريجيًّا لإعادة الخدمة.
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