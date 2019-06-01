الان تتابع خالد الفيصل يهنئ القيادة بنجاح قمم مكة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - واس رفع صاحب السمو الملكي الأمير الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، باسم أهالي المنطقة , أسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهد الأمين -حفظهما الله-، على نجاح (قمم مكة) الثلاث. وقال سموه ” أشكر المواطن والمقيم والمعتمر على تعاونهم ومشاركتهم في إنجاح التنظيم وأخص رجال الأمن على جهودهم العظيمة، عاش الملك، عاش الوطن”.

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