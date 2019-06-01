الان تتابع الكهرباء تتبرأ من انقطاع التيار عن عسير ونجران وجازان وتحمل الأحوال الجوية المسؤولية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نشرت الشركة السعودية للكهرباء، عدة تغريدات عن انقطاع التيار عن عسير ونجران وجازان، وحمّلت الأحوال الجوية المسؤولية.
وقالت على “تويتر”: “تعتذر للمشتركين لانقطاع الخدمة في بعض مناطق الجنوبية بسبب سوء الأحوال الجوية، ونؤكد أن فرقنا الفنية الميدانية بدأت العمل حاليا لإعادة الخدمة تدريجيا”.
وجددت اعتذارها للمشتركين لانقطاع الخدمة في بعض المناطق الجنوبية بسبب سوء الأحوال الجوية في محافظات أثرت على محافظات ومدن وقرى أخرى غير متأثرة بالأحوال الجوية لترابط الشبكة، مؤكدة أن الفرق الفنية الميدانية تعمل على إعادة الخدمة تدريجيا.
وحدث انقطاع للخدمة الكهربائية اليوم السبت الأول من يونيو ٢٠١٩ في تمام الساعة ١٥:٣٠ بسبب خروج محطة الشقيق البخارية من الخدمة والتي تقوم بتغذية معظم أحمال القطاع الجنوبي في مناطق عسير وجازان ونجران والباحة، بحسب بيان للشركة.
وتسبب خروج هذه المحطة بخروج المحطات الأخرى في عسير وجازان ونجران الأمر الذي أدى إلى انطفاء في معظم أجزاء منطقة عسير والمناطق الأخرى.
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