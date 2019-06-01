محمد بن مسعود - الدمام - زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام" خلال الأسبوع الرابع من شهر مايو 2019م، من انتزاع 408 ألغام، منها 19 لغماً مضاداً للأفراد و112 لغماً مضاداً للدبابات و273 ذخيرة غير متفجرة و4 عبوات ناسفة، ليبلغ ما جرى نزعه خلال شهر مايو 8,602 لغماً.

وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 72,276 لغماً زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء. "مسام": انتزاع 408 ألغام خلال الأسبوع الرابع من مايو 2019م وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-01 تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام" خلال الأسبوع الرابع من شهر مايو 2019م، من انتزاع 408 ألغام، منها 19 لغماً مضاداً للأفراد و112 لغماً مضاداً للدبابات و273 ذخيرة غير متفجرة و4 عبوات ناسفة، ليبلغ ما جرى نزعه خلال شهر مايو 8,602 لغماً.

وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 72,276 لغماً زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء. 01 يونيو 2019 - 27 رمضان 1440 Advertisements 09:23 PM زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام" خلال الأسبوع الرابع من شهر مايو 2019م، من انتزاع 408 ألغام، منها 19 لغماً مضاداً للأفراد و112 لغماً مضاداً للدبابات و273 ذخيرة غير متفجرة و4 عبوات ناسفة، ليبلغ ما جرى نزعه خلال شهر مايو 8,602 لغماً.

وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 72,276 لغماً زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء. ، "مسام": انتزاع 408 ألغام خلال الأسبوع الرابع من مايو 2019م ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اليمن

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