، أمير الكويت يشيد بما تميزت به إدارة خادم الحرمين لأعمال قمم مكة ،

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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، برقية شكر من أخيه أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، أعرب فيها عن خالص الشكر والتقدير على الحفاوة البالغة وكرم الضيافة اللذين حظي بهما والوفد المرافق خلال ترؤسه وفد دولة الكويت في القمة الطارئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفي القمة العربية الطارئة، وفي أعمال الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي التي عقدت في مكة المكرمة.
وأشاد أمير الكويت بما تميزت به إدارة خادم الحرمين الشريفين لأعمال هذه القمم المهمة، وما تميزت به من حكمة مما كان له الأثر الكبير فيما حققته من نتائج مهمة وملموسة ستسهم في تعزيز مسيرة العمل المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وخدمة القضايا العادلة لأمتينا العربية والإسلامية لاسيما في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها المنطقة وعلى ما اتصفت به القمم من حسن تنظيم وإعداد عال كان محل التقدير والاعتبار.
وسأل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الله أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية، وأن يحقق للمملكة وشعبها الكريم كل الرفعة والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.
أمير الكويت يشيد بما تميزت به إدارة خادم الحرمين لأعمال قمم مكةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-01
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، برقية شكر من أخيه أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، أعرب فيها عن خالص الشكر والتقدير على الحفاوة البالغة وكرم الضيافة اللذين حظي بهما والوفد المرافق خلال ترؤسه وفد دولة الكويت في القمة الطارئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفي القمة العربية الطارئة، وفي أعمال الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي التي عقدت في مكة المكرمة.
وأشاد أمير الكويت بما تميزت به إدارة خادم الحرمين الشريفين لأعمال هذه القمم المهمة، وما تميزت به من حكمة مما كان له الأثر الكبير فيما حققته من نتائج مهمة وملموسة ستسهم في تعزيز مسيرة العمل المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وخدمة القضايا العادلة لأمتينا العربية والإسلامية لاسيما في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها المنطقة وعلى ما اتصفت به القمم من حسن تنظيم وإعداد عال كان محل التقدير والاعتبار.
وسأل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الله أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية، وأن يحقق للمملكة وشعبها الكريم كل الرفعة والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.
01 يونيو 2019 - 27 رمضان 1440
08:48 PM
سأل الله أن يحقق للمملكة وشعبها كل الرفعة والازدهار في ظل قيادته الحكيمة
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، برقية شكر من أخيه أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، أعرب فيها عن خالص الشكر والتقدير على الحفاوة البالغة وكرم الضيافة اللذين حظي بهما والوفد المرافق خلال ترؤسه وفد دولة الكويت في القمة الطارئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفي القمة العربية الطارئة، وفي أعمال الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي التي عقدت في مكة المكرمة.
وأشاد أمير الكويت بما تميزت به إدارة خادم الحرمين الشريفين لأعمال هذه القمم المهمة، وما تميزت به من حكمة مما كان له الأثر الكبير فيما حققته من نتائج مهمة وملموسة ستسهم في تعزيز مسيرة العمل المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وخدمة القضايا العادلة لأمتينا العربية والإسلامية لاسيما في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها المنطقة وعلى ما اتصفت به القمم من حسن تنظيم وإعداد عال كان محل التقدير والاعتبار.
وسأل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الله أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية، وأن يحقق للمملكة وشعبها الكريم كل الرفعة والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.
، أمير الكويت يشيد بما تميزت به إدارة خادم الحرمين لأعمال قمم مكة ،
المصدر : الخليج 365
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