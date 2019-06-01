اخبار السعوديه

ضبط مروج أدوية ومكملات غذائية غير مرخصة في الرياض

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم ضبط مروج أدوية ومكملات غذائية غير مرخصة في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-06-01

ضبط مروج أدوية ومكملات غذائية غير مرخصة في الرياض

متابعات الخليج 365 - الرياض

ضبطت وزارة الصحة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، اليوم السبت، وافدًا يروج أدوية ومكملات غذائية غير مرخصة بمدينة الرياض.

Advertisements

وأوضحت الصحة أنه تم ضبط الوافد المخالف بعد رصد إعلانات مخالفة على المواقع الإلكترونية، مشيرةً إلى أنه تم إحالته إلى النيابة العامة.

ولم تبين الصحة تفاصيل أخرى عن ضبط الوافد، أو جنسيته.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط مروج أدوية ومكملات غذائية غير مرخصة في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا