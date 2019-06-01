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ضبط مروج أدوية ومكملات غذائية غير مرخصة في الرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
ضبطت وزارة الصحة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، اليوم السبت، وافدًا يروج أدوية ومكملات غذائية غير مرخصة بمدينة الرياض.
وأوضحت الصحة أنه تم ضبط الوافد المخالف بعد رصد إعلانات مخالفة على المواقع الإلكترونية، مشيرةً إلى أنه تم إحالته إلى النيابة العامة.
ولم تبين الصحة تفاصيل أخرى عن ضبط الوافد، أو جنسيته.
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