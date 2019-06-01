قاصدو بيت الله الحرام يستهلكون قرابة 3 ملايين لتر من مياه زمزم ليلة 27 رمضان

2019-06-01

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

شهد المسجد الحرام توافد المصلين من عصر يوم 26 لأداء صلاة التراويح وتهجد يوم 27 رمضان، حيث امتلأت باحات المسجد الحرام وساحاته ما يقارب مليوني مصلٍّ.

وأوضح مدير إدارة سقيا زمزم، المهندس مشاري المسعودي، أن الإدارة استعدت لتقديم خدماتها وتوفير مياه زمزم طوال اليوم حيث بلغ استهلاك زوار ومعتمري المسجد الحرام من ماء زمزم خلال اليوم، 2,833,000 لتر ما يعادل 2833 مترًا مكعبًا، فيما تم استهلاك 7 ملايين كاسة بلاستيك.

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وأضاف مدير إدارة سقيا زمزم أن الإدارة استنفرت كامل طاقتها يوم الجمعة الموافق 26-27 من رمضان، لتوزع في المسجد الحرام والمرافق التابعة له 26634 حافظة لزمزم، مشيرًا إلى أن خطة الإدارة المعدة مسبقًا شهدت النجاح بفضل منسوبي الإدارة الذين قدموا قصارى جهدهم لتوفير أكبر كمية من مياه زمزم المباركة لينالوا هذا الشرف العظيم في خدمة ضيوف الرحمن في هذه الليلة المباركة.