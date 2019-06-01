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تعليق الحركة الجوية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بسبب الطقس
متابعات الخليج 365 - جدة
أعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي تعليق الحركة الجوية؛ بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها جدة.
وأكد مطار الملك عبدالعزيز الدولي أن تعليق الحركة الجوية يأتي حرصًا على سلامة المسافرين، حيث تسببت تقلبات الطقس في تدني مستوى الرؤية، مشددًا على أنه سيتم موافاة المسافرين بأي مستجدات.
وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها كذلك على أجزاء من منطقتي حائل وتبوك، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية كذلك على أجزاء من وسط وشرق المملكة.
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