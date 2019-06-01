فيصل بن خالد: نجاح قمم مكة المكرمة دليل على مكانة المملكة وتأثيرها عالميًّا

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فيصل بن خالد: نجاح قمم مكة المكرمة دليل على مكانة المملكة وتأثيرها عالميًّا
متابعات الخليج 365 - الرياض
رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، التهنئة والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة نجاح القمم الخليجية والعربية والإسلامية التي أقيمت في العاصمة المقدسة مكة المكرمة خلال الأيام الماضية، وما نتج عنها من بيانات تصب في مصلحة الأمة وتعزيز أمنها واستقرارها وبما يخدم الشعوب في كافة الأقطار الإسلامية.
وأضاف الأمير فيصل بن خالد أن حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين على وحدة الصف الخليجي والعربي والإسلامي أنتجت التلاحم ووحدة الصف وتوحيد المواقف، موضحًا أن ما تضمنه البيان الختامي من توصيات لدليل كبير على خدمة الأمة، وفي مقدمة ذلك إدانة الإرهاب والتطرف والغلو بجميع أشكاله ومظاهره وتكاتف الجميع بالوقوف ضد المنظمات الإرهابية، ووضع القوانين والضوابط الرادعة لمواجهة هذه الآفات.
ولفت الأمير فيصل بن خالد إلى أن ما شهدته القمم من اهتمام عالمي وحضور كبير، دليل على مكانة المملكة المؤثرة عالميًّا، ويضاف إلى سلسلة الإنجازات الكبرى لملك الحزم والعزم وحرصه على خدمة الأمتين العربية والإسلامية.
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